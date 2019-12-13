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В Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту и Севастопольской площади
На столичном Северном мосту 14 декабря с 8:00 до 17:00 продолжат ремонт дорожного покрытия. В связи с этим движение транспорта будет ограничено. Напомним, в выходные в Киеве в связи с ремонтом снова перекроют Южный мост. А в связи с праздничными мероприятиями до 26 января автобусы №№ 24, 114 по выходным и праздничным дням изменят маршруты движения.
Основные работы планируют проводить в направлении Троещины и закончить их до сумерек.
Также в субботу, 14 декабря, столичные дорожники планируют в районе Севастопольской площади выполнить в тоннеле (проезд в направлении с проспекта Лобановского до Чоколовского бульвара) текущий ремонт: в период с 8:00 до 12:00 — в направлении проспекта Победы, с 13:00 до 16:00 — в направлении Демиевской площади. Во время выполнения этих работ движение транспорта временно ограничат.
Ремонт дорог и мостов в выходные помешают движению некоторых автобусов и троллейбусов. Так, 15 декабря из-за работ на пешеходном мосту на проспекте Любомира Гузара (Соломенский район) изменятся маршруты автобусов №№ 69, 155. С 08:00 и ориентировочно до 17:00 они проследуют:
— автобус № 69 — в направлении станции метро «Дворец спорта» от улицы Ливиненко-Вольгемут до проспекта Космонавта Комарова (Любомира Гузара) по действующей схеме, далее по улице Героев Севастополя, проспекту Отрадный, улицам Гарматная, Борщаговская, далее снова по своему маршруту;
— автобус № 155 — в направлении станции метро «Почайна» от проспекта Леся Курбаса до проспекта Космонавта Комарова (Любомира Гузара) по привычной схеме, далее по улице Героев Севастополя, проспекту Отрадный, улицам Гарматная и Борщаговская, снова по своему маршруту.
А изменения в работе троллейбусов №№ 93Н, 94Н в ночь на 15 и 16 декабря связаны с ремонтом контактной сети на бульваре Шевченко. С 00:20 до 05:20 троллейбусы поедут до ж/д вокзала «Южный»: №93Н — от улицы Чернобыльской, №94Н — от проспекта Л. Курбаса.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, что 14 и 15 декабря снова отменили скоростной трамвай, а на одной из центральных улиц до 27 декабря ограничат движение из-за ремонта дорожного покрытия.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!