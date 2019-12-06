Происшествия

В Николаеве «заминировали» все школы города (фото)

О том, что в пятницу, 6 декабря, в 9:00 во всех школах Николаева произойдут взрывы, на спецлинию областного ГУ ГСЧС сообщил неизвестный. Как рассказали «ФАКТАМ» в полиции, оперативные службы города проводят проверки. Всех учеников и работников школ эвакуировали. Накануне в Киеве угрожали взорвать станцию метро «Дарница».

Здания школ в Николаеве обследовали взрывотехники. В ряде учебных заведений занятия уже возобновили.

А 5 декабря в ГСЧС поступило аналогичное сообщение о минировании всех детских садов Николаева. Обещанных в 16:30 взрывов не последовало, взрывчатку не нашли.

На принятие решений об открытии уголовных производств у полиции есть сутки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Служба безопасности Украины пресекла деятельность «ботофермы», которая занималась массовой регистрацией и продвижением фейковых аккаунтов в различных интернет-сервисах и служила для рассылки ложных сообщений о «минировании».

Напомним, в Харькове 18 ноября анонимы сообщили о минировании всех больниц, торговых центров, гостиниц, детских садов и жилых домов.





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