Украина

Усилий ГПУ будет мало: Аваков рассказал, что нужно сделать для определения заказчиков убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который рассказал о том, что силовики находятся только в первой фазе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, считает, что определения заказчиков злодеяния усилий Генеральной прокуратуры недостаточно, необходима помощь Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки.

Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности», — сказал глава МВД.

Ранее Аваков рассказал, что заказчики и инициаторы убийства журналиста Павла Шеремета пока не были установлены, но следствие работает над этим. Также он заявил, что, по мнению следствия, главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была попытка дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 13 декабря, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, отправив ее под круглосуточный домашний арест. Кроме того, суд постановил оставить Юлию Кузьменко под стражей до 8 февраля 2020 года. Заседание об избрании меры пресечения Андрею Антоненко продолжается.

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