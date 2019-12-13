Убийство Шеремета: суд арестовал Юлию Кузьменко

Украина

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно постановлению суда, Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение подлежит обжалованию.

«Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказал судья.

Напомним, что накануне Юлию Кузьменко были готовы взять на поруки несколько человек, в том числе и ее коллеги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко. Во время выступления в программе Савика Шустера глава МВД Аваков озвучил четыре причины убийства журналиста Павла Шеремета, но пришли к выводу, что верна одна — дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известного лица.

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