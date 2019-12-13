Украина

Люди за кадром: Аваков рассказал о покровителях подозреваемых в убийстве Шеремета

Несмотря на то, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета, задержаны пять человек, расследование еще продолжается. Силовики находятся только в первой его фазе. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что следствие рассматривало четыре версии, но остановились в конце концов на одной — дестабилизация ситуации в Украине.

«Мы взяли как базу широкую версию, что все-таки это попытка дестабилизации», — сказал он.

Глава МВД добавил, что поводом для убийства Шеремета могла стать его журналистская деятельность.



По словам Авакова, организаторы убийства очень профессиональные, но пока они находятся за кадром. Он рассказал, что следствие изучило записи с 200 камер наблюдения. Записи 4 камер пропали в неизвестном направлении.

Кроме того, с самого начала следователи видели, подозреваемые от кого-то получают информацию. Поэтому расследование в течение трех с половиной лет проходило в режиме секретности.

«Следствие не закончено, мы не остановили дело и не сделали все выводы. У нас нет ответов на целый ряд вопросов. Мы еще их получаем. У нас нет полных ответов о инициаторах дела. Потому что инициаторы, кроме этих исполнителей дела, вероятно, это будут отдельные выводы нашего расследования», — заявил министр.

Напомним, 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

В пятницу, 13 декабря, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, отправив ее под круглосуточный домашний арест. Заседание об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко продолжается. Кузьменко уже готовы взять на поруки несколько человек, в том числе и ее коллеги.

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