Украина

Нардеп от ЕС и музыкант группы "Тартак" заявили о готовности взять Антоненко на поруки

На суде об убийстве журналиста Павла Шеремета депутат от «Европейской Солидарности» Яна Зинкевич и лидер группы «Тартак» Александр Положинский заявили, что готовы взять на поруки подозреваемого Андрея Антоненко.

Помимо них о готовности взять Антоненко на поруки заявили, еще несколько человек, в том числе военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, пишет Цензор.нет.

Кроме этого, защита Антоненко заявила об отводе прокуроров из-за несоответствия в документах. Его адвокаты также просили допросить свидетелей, которые якобы могут подтвердить алиби Антоненко, и объявить перерыв до утра.

Суд отказал по всем этим пунктам.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Как известно, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Павел — уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990—2000-х годах — заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем — «Первого канала». Последние пять лет своей жизни жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», был ведущим на радио «Вести». Также Шеремет был одним из основателей издания «Белорусский партизан».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета. Другая подозреваемая — детский кардиолог и волонтер Юлия Кузьменко (Лиса), которая, по версии следствия, закладывала бомбу под машину Шеремета, отправлена на 2 месяца в СИЗО.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter