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Мир

Грета устала: Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма

4:25 14 декабря 2019 5
Грета Тунберг
Инф. «ФАКТОВ»

Шведская активистка Грета Тунберг, которая недавно достойно ответила на оскорбления президента Бразилии, заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Тунберг рассказала, что к Рождеству планирует приехать домой, а затем какое-то время отдыхать от своей деятельности.

«Тебе нужен отдых, иначе ты не сможешь заниматься этим все время», — сказала она сама себе.

Напомним, что школьница стала одним из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре 2019 года она выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи девочка обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях издание Time объявило Тунберг человеком года. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». Саму активистку подобное решение «немного удивило», однако она выразила надежду, что к ее призывам наконец-то прислушаются.

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