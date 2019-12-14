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Грета устала: Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма
Шведская активистка Грета Тунберг, которая недавно достойно ответила на оскорбления президента Бразилии, заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности.
Об этом сообщает Reuters.
В частности, Тунберг рассказала, что к Рождеству планирует приехать домой, а затем какое-то время отдыхать от своей деятельности.
«Тебе нужен отдых, иначе ты не сможешь заниматься этим все время», — сказала она сама себе.
Напомним, что школьница стала одним из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре 2019 года она выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи девочка обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях издание Time объявило Тунберг человеком года. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». Саму активистку подобное решение «немного удивило», однако она выразила надежду, что к ее призывам наконец-то прислушаются.
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