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Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой", а она ему достойно ответила в соцсетях

После того как экс-ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон снова оскорбил шведскую активистку Грету Тунберг, его примеру решил последовать и президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он завил, что Грета — «соплячка», которая «получает излишне много внимания со стороны журналистов».

Об этом пишет издание Globo.

В своем высказывании Болсонару использовал слово pirralha, которое можно перевести, как «плохо воспитанный ребенок», «отродье» или «соплячка». При этом интонация главы государства не оставляла сомнений, что он подразумевает самые негативные значения.

«Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания этому отродью», — такими словами он прокомментировал реакцию активистки на расстрел двух лидеров племени гуажажара в стране.

Он добавил, что его беспокоят все смерти, а не только определенные.

Такое резкое высказывание Болсонару не прошло мимо внимания самой Тунбрег. Но она не стала уподобляться ругающемуся мужику, а просто изменила информацию в своем профие в твиттере. Теперь там в «биографии» активистки можно прочитать то самое слово pirralha как немой укор брутальному бразильцу.

Напомним, что ранее Жаир Болсонару оскорбил Брижит Макрон, чем взбесил ее мужа Эммануэля Макрона и вызвал гнев сотен своих соотечественников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шведская защитница климата Грета Тунберг стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», ежегодно присуждаемой лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов.

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