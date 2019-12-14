Шоу-бизнес

Выбрала танцы с мужем Заворотнюк: красавица-чемпиона Загитова уходит из спорта в ледовое шоу (видео)

17-летняя фигуристка Алина Загитова, которая в прошлом месяце стала партнершей Павла Чернышева в новом ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», заявила, что приняла решение временно отказаться от участия в спортивных состязаниях.

Об этом она заявила в эфире пропагандистского Первого канала.

По словам олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы в одиночном катании, она очень устала за прошедший год, поэтому давно просила тренера дать ей время на восстановление и отдых.

«Я не ухожу из большого спорта. Но я не буду участвовать в чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что я без отбора не буду претендовать на чемпионаты Европы и мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу. Я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, продолжаю тренироваться», — сказала Алина.

Она подчеркнула, что тренер Этери Тутберидзе поддерживает ее решение приостановить спортивную карьеру.

Пока неизвестно, будет ли Загитова принимать участие в Зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине. Однако поклонники уверены, что Алина не пропустит самое важное соревнование мира, поскольку захочет подтвердить свой чемпионский статус.

В уходящем году Алина Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы-2018. Однако в последнем финале Гран-при она заняла только четвертое место.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уроженка Днепра, известная российская фигуристка Татьяна Навка приняла решение поддержать материально своего коллегу, мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Об этом она заявила на репетиции ледового шоу «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге. К сожалению, ее инициатива не встретила полного понимания со стороны родственников больной актрисы.

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