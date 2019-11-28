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Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк нашел новую партнершу (фото)

6:50 28 ноября 2019 224
Алина Загитова
Инф. «ФАКТОВ»

Муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, который, по слухам, хотел уйти от нее до болезни, обрел новую партнершу на льду.

Об этом в интервью изданию «Телепрограмма» рассказала автор ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка.

По ее словам, на арену с Петром Чернышевым выйдет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Примечательно, что, несмотря на свой юный возраст — Алине Загитовой всего 17 лет, она признана одной из самых сильных и выносливых фигуристок мира. При этом Загитова постоянно участвовала исключительно в соревнованиях, а потому постановка Татьяны Навки станет первой в ее профессиональной карьере.

Также в интервью Навка призналась что поражена талантом Загитовой и ее уникальным стилем катания. Также она не скрывает, что поклонники Алины будут счастливы увидеть ее в необычном образе.

«Возможность увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе», — добавила Татьяна.

Кроме Загитовой в ледовом спектакле дебютирует дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — 5-летняя Надежда, которая пошла по стопам матери, решив в будущем стать профессиональной фигуристкой.

Авторы шоу надеются, что появление новых лиц не оставит зрителей равнодушными, ведь они не только придут посмотреть на любимых спортсменов, но и поддержать супруга тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова поздравила мать с праздником.

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