Муж Заворотнюк нашел новую партнершу (фото)

Шоу-бизнес

Муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, который, по слухам, хотел уйти от нее до болезни, обрел новую партнершу на льду.

Об этом в интервью изданию «Телепрограмма» рассказала автор ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка.

По ее словам, на арену с Петром Чернышевым выйдет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Примечательно, что, несмотря на свой юный возраст — Алине Загитовой всего 17 лет, она признана одной из самых сильных и выносливых фигуристок мира. При этом Загитова постоянно участвовала исключительно в соревнованиях, а потому постановка Татьяны Навки станет первой в ее профессиональной карьере.

Также в интервью Навка призналась что поражена талантом Загитовой и ее уникальным стилем катания. Также она не скрывает, что поклонники Алины будут счастливы увидеть ее в необычном образе.

«Возможность увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе», — добавила Татьяна.

Кроме Загитовой в ледовом спектакле дебютирует дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — 5-летняя Надежда, которая пошла по стопам матери, решив в будущем стать профессиональной фигуристкой.

Авторы шоу надеются, что появление новых лиц не оставит зрителей равнодушными, ведь они не только придут посмотреть на любимых спортсменов, но и поддержать супруга тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова поздравила мать с праздником.

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