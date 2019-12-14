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Мир

В США киберпреступники "отключили" целый город

9:07 14 декабря 2019 12
хакер
Инф. «ФАКТОВ»

В американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) из-за массированной кибератаки хакеров ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на страницу мэра города Латоя Кантрелл в Twitter.

Мэр заявила, что муниципальные компьютерные системы были атакованы вирусами-вымогателями. Атака началась в ночь на 13 декабря. В результате серверы многих городских служб отключили.

Такие программы обычно заражают компьютерные сети и блокируют важные документы, за которые впоследствии киберпреступники требуют выкуп.

К моменту обнаружения атаки никакого требования о выкупе администрации города не поступало.

Для отражения нападения привлекли специалистов из ФБР, Секретной службы и Нацгвардии США. Сейчас ведется расследование инцидента.

В 2019 году атакам вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов. Злоумышленники блокировали системы, полиции, городских советов, судов и других муниципальных служб и учреждений. В некоторых случаях городские власти выплачивали хакерам крупные суммы.

Напомним, в Чехии вычислили и ликвидировали разветвленную шпионскую сеть, которая занималась хакерскими атаками на важнейшие структуры в Чехии и в соседних странах.
А в Украине СБУ совместно с партнерами из США пресекла деятельность мощной хакерской группировки, работавшей под крылом ФСБ.

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