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На оккупированном Донбассе перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие (фото)
На оккупированной части Донецкой области, на трассе Ясиноватая — Горловка, перевернулся пассажирский автобус. Две недели назад подобная авария произошла у села Новокалиново (Донецкая область).
О ДТП с пассажирским автобусом сообщает один из Телеграм-каналов сепаратистов.
По данным так называемого «мэра» Горловки Александра Приходько, пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Автобус направлялся на пункт пропуска через линию разграничения.
Причины аварии пока неизвестны.
«ФАКТЫ» сообщали, что 3 декабря в оккупированной Макеевке перевернулся бронированный автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. в этот же день в России перевернулся автобус, в котором ехали граждане Украины.
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