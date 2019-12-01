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Происшествия

В Украине за сутки произошли два масштабных ЧП с пассажирскими автобусами (фото)

18:26 1 декабря 2019 50
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области неподалеку от села Новокалиново перевернулся автобус с 50 пассажирами, пять человек пострадали. Неделю назад в Винницкой области перевернулся рейсовый автобус — пострадали водитель и четверо пассажиров.

Как сообщили в областном главке полиции, авария случилась 30 ноября вечером. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В этот же день ровенские спасатели на трассе Киев-Чоп ликвидировали пожар в пассажирском автобусе сообщением Харьков-Познань.

Пожар начался возле села Грушвица-1 Ровенского района. До приезда МЧСников, водитель самостоятельно с помощью огнетушителя гасил огонь.

Сообщается, что из 46-ти пассажиров, находящихся в автобусе, никто не пострадал. Огнем был поврежден моторный отсек автобуса.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии в Тунисе, в которую попал туристический автобус. В результате ДТП 22 человека погибли, еще 21 пострадал. А также писали о ДТП в России под Читой. Там у автобуса, перевозившего туристов, на большой скорости лопнуло колесо и он рухнул с моста на лед замерзшей реки. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых — двое детей. Водитель автобуса тоже погиб.

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