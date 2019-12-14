В Киеве полицейские спасли отчаяшегося парня, решившего прыгнуть с моста Метро

Происшествия

В пятницу, 13 декабря, в Киеве патрульные спасли от самоубийства парня, который хотел прыгнуть с моста Метро. Напомним, неделю ранее в столице уже произошел подобный случай.

Как сообщает «Информатор», около трех часов дня патрульные увидели парня на середине моста Метро. Он сидел на перилах, свесив ноги, и рассказал, что у него кредиты, проблемы с женой и наркотическая зависимость. Именно из-за этого он и решил покончить с собой.

Пока правоохранители разговаривали с 23-летним парнем, с другой стороны прибыл еще один экипаж полицейских, которые незаметно подошли к нему сзади, и стащили с ограждения моста.

К счастью, он не пострадал. А после спасения его доставили в наркологическую больницу.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно столичные правоохранители спасли мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем. А в районе метро «Позняки» прохожий не дал покончить с собой девушке, которая собиралась прыгнуть с моста из-за измены мужа.

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