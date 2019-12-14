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Украина

Нелетная погода виновата: Одесский аэропорт «лихорадит»

12:21 14 декабря 2019 117
Одесский аэропорт
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Международный аэропорт «Одесса» из-за непогоды в субботу, 14 декабря, не смог принять пять рейсов. Как сообщили в аэропорту, из-за плохой видимости (тумана, дождя) несколько авиакомпаний отменили прибытие либо перенаправили свои борты в другие аэропорты.

В частности, отменены рейсы: Turkish Airlines из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 12.00, Wizz Air из Катовице (Польша, 9.05).

Перенаправлены — Sky Up из Шарм-эль-Шейха (Египет, 9.30), Ryanair из Польши — из Познани (9.40) и Катовице (9.50). Задерживается борт компании МАУ из Борисполя (11.50).

В то же время, с небольшим опозданием прибыл самолет Wizz Air из Будапешта (Венгрия). Отменен вылет из Одессы в Стамбул самолета Turkish Airlines, запланированный на 12.50.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в аэропорту Одессы произошло ЧП с частным самолетом.

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