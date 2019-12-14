- 14:59 Открыли огонь по полицейским и пытались забросать гранатами: под Киевом задержали опасную банду
- 14:45 "Чем бы дело ни закончилось — проиграет государство": в Минветеранов готовы помочь обвиняемым в убийстве Шеремета
- 14:41 День работников суда 2019: открытки и поздравления
- 14:14 Боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса
- 13:55 Под Одессой обнаружили мешок с человеческими останками
- 13:54 Биатлон в Хохфильцене: онлайн-видеотрансляция гонки преследования у мужчин
- 13:51 Не знает географии и законов: в Украину не пустили российскую пропагандистку
- 13:37 Пострадали за политику? На границе с Румынией избили сербских дальнобойщиков
- 13:32 С трюфельной пастой, хреном и кардамоном: как полтавчанка делает элитные сыры
- 13:27 Где смотреть онлайн «Десна» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 18-го тура чемпионата Украины
- 13:15 Мальчик с огоньком: в Ровенской области школьник поджигал сараи односельчан
- 12:57 Громкое дело одесского судьи-стрелка начали рассматривать по существу в Высшем антикоррупционном суде
Не знает географии и законов: в Украину не пустили российскую пропагандистку
В субботу, 14 декабря, в аэропорту «Борисполь» пограничники не пустили на территорию Украины журналистку из России. Днем ранее в этом аэропорту не прошла пункт контроля съемочная группа российского телеканала «НТВ».
Как сообщили в Госпогранслужбе, женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Она работает журналистом на одном из российских телеканалов и освещает социальные темы.
Во время пограничного контроля она заявила, что на временно оккупированных территориях Украины никогда не была. Но у украинских пограничников были другие сведения — женщина посетила аннексированный Крым. Позже это подтвердила и сама путешественница.
За нарушение требований украинского законодательства журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.
По данным Госпогранслужбы, с начала года выявлено более 5 тысяч случаев нарушения гражданами других государств порядка въезда / выезда на оккупированные территории Украины.
Вместе с тем, пропагандисты российского телеканала «Звезда» Минобороны РФ каким-то образом оказались в Киеве, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»