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Украина

Не знает географии и законов: в Украину не пустили российскую пропагандистку

13:51 14 декабря 2019 450
журналистка
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 14 декабря, в аэропорту «Борисполь» пограничники не пустили на территорию Украины журналистку из России. Днем ранее в этом аэропорту не прошла пункт контроля съемочная группа российского телеканала «НТВ».

Как сообщили в Госпогранслужбе, женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Она работает журналистом на одном из российских телеканалов и освещает социальные темы.

Во время пограничного контроля она заявила, что на временно оккупированных территориях Украины никогда не была. Но у украинских пограничников были другие сведения — женщина посетила аннексированный Крым. Позже это подтвердила и сама путешественница.

За нарушение требований украинского законодательства журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

По данным Госпогранслужбы, с начала года выявлено более 5 тысяч случаев нарушения гражданами других государств порядка въезда / выезда на оккупированные территории Украины.

Вместе с тем, пропагандисты российского телеканала «Звезда» Минобороны РФ каким-то образом оказались в Киеве, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

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