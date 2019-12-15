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Во Львове мужчина избил консула Бельгии: суд вынес приговор
Галицкий районный суд Львовской области признал виновным жителя Львова Александра Б. в хулиганстве — избиении почетного консула Бельгии.
Инцидент произошел во Львове вечером 7 января 2019 года на проспекте Шевченко. Обвиняемый под незначительным предлогом начал конфликт с потерпевшим, достоверно зная, что тот является членом дипломатического представительства иностранного государства в Украине.
Мужчина напал на консула, когда тот садился в автомобиль «Ауди» с дипломатическими номерами, и принялся наносить ему удары по голове и телу.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, дипломат получил телесные повреждения легкой степени тяжести с кратковременным расстройством здоровья.
На судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично. Он считает преувеличенными заключение о нанесении телесных повреждений, и потому не видит в своих действиях состава преступления.
— С потерпевшим и некоторыми членами его семья знаком давно, всегда здоровались. В тот вечер возвращался с работы домой. При переходе проезжей части заметил припаркованный на пешеходном переходе автомобиль, в котором сидел дипломат. Я подошел и сделал ему замечание за неправильно припаркованную иномарку, тем более, когда рядом есть свободные места парковки. Тот стал сначала
оправдываться, мол, остановился на секунду купить воду в аптеку, а затем перешел на повышенные тона, категорически отказавшись парковаться в другом месте.
Во время словесной перепалки к нам подошли мужчина и женщина с детской коляской, и сделали замечание — машина загородила пешеходный переход. Дипломат перешел на личности, начал хамить, оскорблять и выкрикивать: «Видите мои номера», «Да что мне за это будет», «Вызывайте кого хотите», — рассказывал на суде свою версию обвиняемый.
Александр признал, что действительно ударил потерпевшего в лицо, дважды толкнул в грудь, после чего стал ожидать приезда полиции, которую вызвала жена диплома.
Потерпевший же утверждал, что это его оскорбляли за неправильно припаркованный автомобиль, а в разгар ссоры обвиняемый принялся избивать его.
Суд больше поверил словам дипломата, признал Александра Б. виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде трех месяцев ареста.
Напомним, в начале ноября во Львове известный общественник избил до потери сознания бывшего консула Украины в Мюнхене.
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