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Украина

На росТВ показали «интервью» с Зеленским: о чем говорил президент с путинскими пропагандистами

18:18 15 декабря 2019 694
На росТВ показали «интервью» с Зеленским: о чем говорил президент с путинскими пропагандистами
Инф. «ФАКТОВ»

В минутном «интервью» президента Владимира Зеленского телеканалу «Россия 1», которое российские пропагандисты представили как свое огромное достижение, он констатировал, что Украина и Россия имеют разные взгляды на «минские соглашения».

Российские пропагандисты поймали Зеленского на выходе из здания.

Тем не менее президент Украины подчеркнул, что контакты в «нормандском формате» продуктивны, поскольку дают возможность «добиться результата — конец войны на Украине».

«У нас есть возможность добиться результата — конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов», — заявил президент, подчеркнув важность начала общения с Путиным.

Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, как дал интервью российским пропагандистам в кулуарах саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

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