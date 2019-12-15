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На росТВ показали «интервью» с Зеленским: о чем говорил президент с путинскими пропагандистами
В минутном «интервью» президента Владимира Зеленского телеканалу «Россия 1», которое российские пропагандисты представили как свое огромное достижение, он констатировал, что Украина и Россия имеют разные взгляды на «минские соглашения».
Российские пропагандисты поймали Зеленского на выходе из здания.
Тем не менее президент Украины подчеркнул, что контакты в «нормандском формате» продуктивны, поскольку дают возможность «добиться результата — конец войны на Украине».
«У нас есть возможность добиться результата — конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов», — заявил президент, подчеркнув важность начала общения с Путиным.
Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, как дал интервью российским пропагандистам в кулуарах саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..