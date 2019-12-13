Зеленский объяснил ситуацию с его интервью российским пропагандистам

Украина

После того как российские массмедиа анонсировали выход полноценного интервью с Владимиром Зеленским 15 декабря в передаче «Москва. Кремль. Путин» на прокремлевском канале «Россия 1», президент Украины заявил, что не давал интервью росСМИ, сообщает «Лига».

«Я не давал интервью каналу Россия. У нас был пресс-подход на улице возле гостиницы в Париже. Журналистка меня что-то спросила, я ей что-то ответил. Вот такое интервью», — сказал Зеленский в эфире программы «Право на владу» на телеканале 1+1.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киев приехала съемочная группа телеканала Минобороны России «Звезда». Как заявила российская журналистка, они решили приехать в Украину после приглашения Владимира Зеленского, которое тот озвучил на пресс-конференции в Париже после саммита «нормандской четверки».



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