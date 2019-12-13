23.33 / 23.60 25.88 / 26.31
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский объяснил ситуацию с его интервью российским пропагандистам

10:25 13 декабря 2019 233
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После того как российские массмедиа анонсировали выход полноценного интервью с Владимиром Зеленским 15 декабря в передаче «Москва. Кремль. Путин» на прокремлевском канале «Россия 1», президент Украины заявил, что не давал интервью росСМИ, сообщает «Лига».

«Я не давал интервью каналу Россия. У нас был пресс-подход на улице возле гостиницы в Париже. Журналистка меня что-то спросила, я ей что-то ответил. Вот такое интервью», — сказал Зеленский в эфире программы «Право на владу» на телеканале 1+1.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киев приехала съемочная группа телеканала Минобороны России «Звезда». Как заявила российская журналистка, они решили приехать в Украину после приглашения Владимира Зеленского, которое тот озвучил на пресс-конференции в Париже после саммита «нормандской четверки».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер