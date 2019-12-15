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Леся Никитюк в соблазнительном мини напросилась на неудобные вопросы
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась из Китая, опубликовала в Instagram очередное соблазнительное фото.
Девушка позировала в сексуальном наряде на кровати. Снимок сделан в киевском отеле.
«Как говорят: отдохнула? А теперь работай БИЧ!!», — написала модель.
Поклонники Никитюк рассыпались в комплиментах. Им очень понравился образ ведущей. Кроме ярких эпитетов, у Никитюк поинтересовались ее личной жизнью и задали не совсем корректный вопрос. Некоторые подписчики заподозрили, что телеведущая беременна.
Напомним, Леся Никитюк вместе с другими звездами шоу-бизнеса стала героиней шестого эротического календаря мужского журнала XXL. Девушка позировала для глянца на фоне элитного автомобиля.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..