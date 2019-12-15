"Никто никому не должен навязывать героев": преемник Вятровича высказался о Бандере и Шухевиче

Общество и люди

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович озвучил приоритеты своей деятельности. По его словам, на данном этапе стоит больше говорить о тех исторических личностях, который могут объединить Украину.

К их числу он отнес прежде всего лиц, «по которым не идут никакие раздоры».

«Например, был деятель УНР Болбочан (полковник УНР Петр Болбочан. Ред.), художник Казимир Малевич, футбольный тренер Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои», — заявил Дробович в комментарии Радио Свобода.

Что касается таких неоднозначных для жителей восточной Украины персон, как лидер ОУН Степан Бандера и главнокомандующий УПА Роман Шухевич, директор Института сказал, что является сторонником проведения широкой разъяснительной работы перед их героизацией.

«Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев — одна сторона другой и наоборот», — подчеркнул он.

Вместе с тем Дробович утверждает, что является сторонником фактов и документов, не подогнанных под идеологию.

«Если есть исторический факт, то с ним должна смириться любая сторона и вести диалог на основе реальностей. Если есть какие-то факты, то их надо обсуждать и нельзя, чтобы какие-то факты терялись, потому что политически это кому-то полезно. Это тот путь, по которому идет Россия, и тот путь, которым шел СССР. Мы не можем факты подгонять под идеологию», — сказал директор УИНП.

Он также признался, что его самой большой мечтой является появление совместного украинско-польского учебника по истории.

Напомним, по инициативе президента Зеленского Украина сняла запрет на проведение поисковых работ и эксгумации останков польских военных, похороненных на нашей территории. Запрет ввели в 2017 году, когда в польских Грушовичах снесли украинский памятник воинам УПА.

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