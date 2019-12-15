Стало известно о смерти отца "керченского стрелка"

Украина

В аннексированном Крыму скончался отец печально известного «керченского стрелка» Владислава Рослякова. Смерть мужчины стала следствием избиения — в его дом вломился пьяный родственник одной из жертв его сына.

По данным ресурса КП-Крым, инцидент с 53-летним Игорем Росляковым произошел еще осенью.

В сентябре 53-летнего мужчину избили и ограбили, он получил тяжелую травму головы, — сообщил Telegram-канал Mash.

Также известно, что в последний год у Рослякова-старшего были серьезные проблемы со здоровьем и психикой — он серьезно «сдал» после того, что натворил его сын.

Напомним, ранее стало известно, что мать Рослякова незадолго после трагедии в Керчи покинула город и сменила фамилию.

Трагедия в Политехническом колледже Керчи произошла в октябре 2018 года. В результате стрельбы и взрывов в колледже погиб 21 человек, десятки получили ранения. Сам Росляков якобы покончил жизнь самоубийством. А в ноябре 2019 года число жертв массовой бойни выросло: не стало одной из пострадавших, которая перенесла множество операций.



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