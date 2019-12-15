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Стало известно о смерти отца "керченского стрелка"
В аннексированном Крыму скончался отец печально известного «керченского стрелка» Владислава Рослякова. Смерть мужчины стала следствием избиения — в его дом вломился пьяный родственник одной из жертв его сына.
По данным ресурса КП-Крым, инцидент с 53-летним Игорем Росляковым произошел еще осенью.
В сентябре 53-летнего мужчину избили и ограбили, он получил тяжелую травму головы, — сообщил Telegram-канал Mash.
Также известно, что в последний год у Рослякова-старшего были серьезные проблемы со здоровьем и психикой — он серьезно «сдал» после того, что натворил его сын.
Напомним, ранее стало известно, что мать Рослякова незадолго после трагедии в Керчи покинула город и сменила фамилию.
Трагедия в Политехническом колледже Керчи произошла в октябре 2018 года. В результате стрельбы и взрывов в колледже погиб 21 человек, десятки получили ранения. Сам Росляков якобы покончил жизнь самоубийством. А в ноябре 2019 года число жертв массовой бойни выросло: не стало одной из пострадавших, которая перенесла множество операций.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!