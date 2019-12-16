"Подходы совпадают": полковник рассказал, как в блоке НАТО начали активно применять опыт ВСУ

Украина

Североатлантический Альянс, с которым Украина на днях подписала обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества, активно использует опыт Украины, который она применяла при отражении агрессии России, и детально анализирует тактику, применяемую РФ на Донбассе.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил полковник Генерального штаба ВСУ Геннадий Коваленко, который в течение четырех месяцев работает в стратегическом командовании Альянса по трансформации в американском штате Вирджиния.

«Мы находимся сейчас в такой ситуации, что мы можем со своей стороны делиться информацией, тем опытом, который мы имеем при отражении агрессии. Например, НАТО достаточно активно интересуется вопросами применения средств радиоэлектронной борьбы на востоке Украины со стороны России», — рассказал полковник.

По словам Коваленко, в последнее время прослеживается тенденция в НАТО возврата от высокотехнологичных видов вооружения к анализу конвенционных боевых действий с учетом тактики, применяемой Российской Федерацией на востоке нашей страны, поэтому довольно интересно наблюдать за теми изменениями, которые происходят в НАТО с учетом опыта, который есть в ВСУ.

По словам Коваленко, все больше внимания, к примеру, уделяется средствам артиллерии. Также недавно по итогам Лондонского саммита было принято решение определить готовность конвенционных подразделений вооруженных сил государств-членов НАТО к отражению агрессии в странах Балтии и Польше.

Он также добавил, что украинские штабные процедуры — «планировочные, процедуры принятия решений — практически совпадают с натовскими подходами».

На вопрос о том, как военный оценивает готовность НАТО к членству Украины в Альянсе, Коваленко ответил, что лично абсолютно поддерживает евроатлантический курс страны.

«Будучи офицером, который работает в стратегическом командовании НАТО по трансформации, я хочу сказать, что для Альянса опыт Украины неоценимый и интересный. На вопрос политической готовности — не могу сказать ни „да“, ни „нет“. На оперативном уровне, считаю, абсолютно НАТО готов воспринимать Украину с ее опытом, с подготовкой и с ее вооруженными силами», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Военный комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине в марте следующего года.

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