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Шоу-бизнес

Пока Заворотнюк в больнице, Чернышев нежничает с партнершей (фото)

17:02 13 декабря 2019 527
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Пока актриса Анастасия Заворотнюк мужественно борется с болезнью, ее муж Петр Чернышев много работает, гастролирует с ледовым шоу. Он выступает в паре с Татьяной Навкой. Перед новогодними праздниками они представят новое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Пока Чернышев и Навка репетируют и делятся снимками.

«Знаменитые во всем мире вкладыши от жвачки Love is… вдохновили нас на создание своей ледовой версии. Выбрать одно единственное высказывание было совсем непросто. Кстати, мы чуть не выбрали вариант — «Любовь это… воскресный поход на каток», — пишут под фото Чернышева и Навки на льду.

На снимке хорошо видны нежные объятия героев Чернышева и Навки. Они являются не только партнерами шоу, но и давно дружат. Жена пресс-секретаря Путина выступила с инициативой перевести средства от продажи билетов премьерного шоу «Руслан и Людмила» на лечение Заворотнюк.

Напомним, Анастасия проходит лечение и реабилитацию в медицинском центре на Рублевке. По последним сообщениям в СМИ, у актрисы парализована правая сторона. Родные Анастасии не комментируют ее состояние. На официальной странице поддержки Заворотнюк в сети семья сделала новое заявление.

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