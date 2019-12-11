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Затишье было недолгим: семья Заворотнюк отреагировала на сообщения в СМИ о ее состоянии
Родные больной раком Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения в СМИ о том, что актрису якобы парализовало, и она не сможет восстановиться. Они выступили с заявлением на странице поддержки Насти в социальной сети. В посте не стали ни подтверждать, ни опровергать последние новости о здоровье Заворотнюк. Напомнили о том, что не собираются давать никаких комментариев в СМИ, оберегая «право человека на личные границы во время болезни»
«Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: „Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе“. А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию», — пишут в сообщении.
Также в публикации подчеркивается, что вынуждены реагировать на выпади. .
«Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», — говорится в посте.
Напомним, Анастасия Заворотнюк три месяца проходит курс лечения и реабилитации в Москве.
Ее муж, фигурист Петр Чернышев выступает в ледовом шоу и много гастролирует. Старшая дочь Анна пыталась построить свой бизнес, но объявила о закрытии магазина одежды.
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