Дело Шеремета: обнародована переписка Кузьменко накануне убийства журналиста

Украина

Хирург Юлия Кузьменко, которую полиция подозревает в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, не была знакома с Яной Дугарь и Андреем Антоненко («Рифмастер») как минимум до осени 2016 года (убийство произошло 20 июля 2016 года), а с семьей Грищенко — до лета 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат подозреваемой Влад Добош.

Также он подверг сомнению заявления представителей следствия о том, что телефон Юлии Кузьменко 19 июля 2016 года с 19:00 был неактивным.

В доказательство он опубликовал скрины с Facebook месcенджера Юлии, где она переписывается в подругой в период с 20:37 до 20:50.

При этом Добош напоминает, что дату и время в мессенджере Facebook изменить невозможно.

Напомним, 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле убийства журналиста Павла Шеремета, по меньшей мере, пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко. Согласно постановлению суда, Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года.

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