"Планировали выделить взвод": Дубилет отказался от госохраны

Украина

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее спровоцировал скандал с электронной переписью населения, отказался от государственной охраны. Вместо это он решил воспользоваться услугами частной охранной фирмы.

По его словам, в Управлении государственной охраны ему хотели выделить чуть ли не взвод охранников.

«Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника», — сказал Дубилет в воскресном эфире телеканала ICTV.

Ранее Дубилет объяснил, почему нуждается в охране. Главными поводами стало его кураторство над проведением кадровых конкурсов для занятия государственных должностей, а также начатая правительством борьба с теневым алкоголем.

Кстати, «ФАКТЫ» писали, что думает Дубилет о больших зарплатах чиновников.

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