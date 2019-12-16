Зеленский предлагает упростить получение гражданства беженцам из РФ: опубликован документ

Украина

Вместе с проектом закона о децентрализации, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, касающийся получения гражданства, которым, в частности, упрощается процедура для беженцев из России, а также гражданам РФ, которые служат в ВСУ.

Как сообщает «РБК-Украина», проектом закона также предлагается предоставлять украинское гражданство людям, чьи прадеды и прабабушки родились или постоянно жили на территориях, которые в тот момент входили в состав Украинской народной Республики, Западноукраинской народной республики, Украинского государства, Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

Документом предлагается определить и категорию лиц, которые для получения украинского гражданства вместо предоставления обязательства прекратить иностранное гражданство имеют право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства. В частности, речь идет об иностранцах, которые законно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины, имеющих награды, выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для нашей страны, а также являются гражданами государства, признанного ВР государством-агрессором или государством-оккупантом, которые подвергаются на родине преследованиям за политические убеждения.

В проекте прописано введение для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство или восстановление в гражданстве Украины возможности принесения присяги гражданина Украины иностранцем, который является гражданином государства, включенного Кабмином в перечень государств, граждане которых для получения нашего гражданства имеют право на представление присяги гражданина Украина. Однако в указанный перечень государств не могут быть включены государства, признанные Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Документ предлагает и некоторые изменения в процедуре утраты гражданства Украины. Так, из перечня оснований для лишения украинского гражданства предлагается исключить добровольное приобретение совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства и отнесение к таким основаниям принятия лица в гражданство Украины обманным путем, в том числе, невыполнение обязательства выйти из иностранного гражданства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом этого года Зеленский своим указом упростил получение гражданства для иностранцев, которые воевали на стороне Украины. Также был облегчен порядок получения гражданства для россиян, которые подвергаются политическим преследованиям в Российской Федерации. Документ вносил изменения в действующий порядок подачи заявлений для получения украинского гражданства.

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