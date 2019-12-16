Префекты и громады: обнародован законопроект Зеленского о децентрализации

Украина

На сайте Верховной Рады выложили текст президентского законопроекта, предусматривающий внесение изменений в Конституцию и касающийся децентрализации власти, которую в команде Зеленского хотят завершить до весны и после этого провести первые местные выборы.

В документе, в частности, говорится, что исполнительную власть в областях и округах осуществляют территориальные органы центральных органов исполнительной власти, а представителями государства в округах и областях, а также в Киеве, являются префекты. Последние назначаются и увольняются президентом по представлению Кабмина.

Также предлагается изменить положения, касающиеся административно-территориального устройства и, в частности, ввести такие единицы, как громада (первичная единица), округ, область, Автономная Республика Крым.

«Действие актов органов и должностных лиц местного самоуправления, если они не соответствуют Конституции или законам Украины, прекращает префект с одновременным обращением в суд. В случае принятия советом, председателем громады, окружного, областного совета акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент Украины по представлению префекта прекращает указом действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины, временно приостанавливает полномочия председателя громады, состава совета громады, окружного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного. Временный государственный уполномоченный направляет и организует деятельность соответствующих исполнительных органов совета громады, исполнительного комитета окружного, областного совета», — говорится в документе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, обязательства, взятые Украиной в соответствии с Минскими соглашениями, не предусматривают особого статуса для Донбасса, а создание статуса для этих регионов на основе децентрализации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter