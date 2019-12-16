Украина

Дело Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко не может попасть к следователю

Адвокат подозреваемой в организации убийства Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о проволочках в деле его клиентки. По его словам, подписавшего подозрение ей старшего следователя Василия Бирко на месте нет и не будет еще неделю.

В связи с этим защитник не смог подать ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

На предложение сменить прокурора в ГПУ не отреагировали.

В приемной ведомства ему предложили просто оставить ходатайство по доступу к материалам следствия.

Напомним, ранее адвокат выложил в сеть доказательства того, что Юлия Кузьменко не была знакома с Яной Дугарь и Андреем Антоненко («Рифмастер») как минимум до осени 2016 года (убийство произошло 20 июля 2016 года), а с семьей Грищенко — до лета 2018 года.





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