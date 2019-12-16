Шоу-бизнес

София Ротару показала, как ее любят в России (фото)

Легендарная украинская певица София Ротару, которую пытались бойкотировать в РФ, показала, как ее любят в этой стране.

Так, Ротару опубликовала у себя в сториз отзывы на свое выступление на международном фестивале «Легенды Ретро FM».

«Мы Вас любим», «Королева», — пишут поклонники Ротару, которым удалось побывать на фестивале в России.

Сама певица, говорят, впервые появилась на выступлении с охранниками. Она отказалась от общения с журналистами, а директор певицы объяснил, что Ротару боится провокационных вопросов.

«Бесподобно. Я счастлива, как никогда. Спасибо», — ответила певица на вопрос о том, как ее приняла публика. Позже она собрала восторженные отзывы о своем выступлении в соцсети.

Напомним, что до этого Ротару выступила на «Песне года» в России, где ее приняли очень тепло.

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