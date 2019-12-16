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Популярная украинская певица попала в ДТП (фото)
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая ранее показала, как работает на огороде, попала в ДТП.
Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.
Федишин с командой возвращалась домой после концерта в Шепетовке.
«Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости „влетел“ в наше авто. Удар был очень сильным», — написала певица.
Федишин заявила, что они вынуждены были вызвать не только полицию, а и «скорую». «Из-за боли в мышцах, вызвали „скорую“ и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы», — написала она.
В комментарии ТСН Ирина уточнила, что все произошло в г. Здолбунов за 10 километров от Ровно. Пострадал в ДТП муж и продюсер певицы Виталий Човнык. У него сотрясение мозга и травма ноги.
Напомним, что в Киеве парень на Mercedes повредил более десятка машин, уходя от полиции.
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