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Спорт

Инцидент с Зозулей: испанских футбольных фанов уличили в "подпевке" роспропаганде

13:17 16 декабря 2019 218
Роман Зозуля
Инф. «ФАКТОВ»

В МИД Украины высказались в поддержку украинского футболиста Романа Зозули, которого во время матча между командами «Альбасете» и «Райо Вальекано» болельщики последней оскорбляли, называя «нацистом».

«Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой — естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире», — заявила по поводу инцидента во время матча пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В комментарии выражается поддержка украинскому футболисту, а также призыв к властям Испании и руководству Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей.

История с обвинениями футболиста началась из-за помощи Зозули украинской армии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Зозуля намеревался судиться с испанским политиком Пабло Иглесиасом, который назвал футболиста «неонацистом и расистом».

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