23.31 / 23.54 25.86 / 26.25
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве рухнуло ограждение возле железной дороги: фото с места ЧП

14:22 16 декабря 2019 86
Упавшее ограждение
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева на эстакаде от улицы Льва Толстого до железнодорожного вокзала «Киев-пассажирский» обрушилось барьерное ограждение. Ранее на столичной улице Саксаганского случился масштабный прорыв трубы.

В «Киевавтодоре» попросили пешеходов обходить аварийный участок. «Эстакада — часть недостроенного паркинга на привокзальной площади. Дорога и тротуар, которые ведут с привокзальной площади на ул. Льва Толстого, находятся на балансе КП ДЭУ Соломенского района. А перильные ограждения от площади Вокзальной до ул. Льва Толстого это КП ДЭУ не обслуживает и на балансовом учете они не состоят», — сообщили в «Киевавтодоре» и добавили, что после совещания дорожники установили на аварийном участке временное ограждение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, на которое попал момент «ухода под землю» автомобиля, который провалился в Киеве на Саксаганской, где произошел прорыв 70-сантиметровой трубы с горячей водой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Лига чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сразится с «Манчестер Сити»

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

Автомобиль возле гаража

Свидание в гараже обернулось трагедией для молодой пары в Полтаве

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер