В Киеве рухнуло ограждение возле железной дороги: фото с места ЧП

Происшествия

В центре Киева на эстакаде от улицы Льва Толстого до железнодорожного вокзала «Киев-пассажирский» обрушилось барьерное ограждение. Ранее на столичной улице Саксаганского случился масштабный прорыв трубы.

В «Киевавтодоре» попросили пешеходов обходить аварийный участок. «Эстакада — часть недостроенного паркинга на привокзальной площади. Дорога и тротуар, которые ведут с привокзальной площади на ул. Льва Толстого, находятся на балансе КП ДЭУ Соломенского района. А перильные ограждения от площади Вокзальной до ул. Льва Толстого это КП ДЭУ не обслуживает и на балансовом учете они не состоят», — сообщили в «Киевавтодоре» и добавили, что после совещания дорожники установили на аварийном участке временное ограждение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, на которое попал момент «ухода под землю» автомобиля, который провалился в Киеве на Саксаганской, где произошел прорыв 70-сантиметровой трубы с горячей водой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter