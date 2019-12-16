- 15:52 "Слуги народа" внесли в Раду закон о легализации игорного бизнеса: что предлагают
- 15:45 "Кто-то хочет использовать Украину как свалку мусора": Нефьодов рассказал о перехваченной опасной контрабанде
- 15:29 "Запрещено работать под угрозой депортации": уехавший в Израиль Бабченко оказался без работы и просит о помощи
- 15:21 На росТВ внезапно показали сюжет об узниках боевиков «ДНР»
- 15:18 Теперь"враг народа"? Нардеп Поляков решил окончательно порвать со "Слугой народа"
- 15:13 Стал известен соперник «Динамо» в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
- 15:07 Смерть дальнобойщиков в Николаеве: в крови водителей нашли смертельную дозу алкоголя
- 15:07 В Закарпатье нашли мертвым мужчину, который при загадочных обстоятельствах пропал несколько недель назад
- 15:05 Анна Седокова в день рождения показала пышную грудь
- 15:01 День Варвары: открытки, поздравления, молитвы
- 14:55 В российских магазинах заметили тарелки в форме лопаты: сеть насмешило фото
- 14:41 Кошмарные сны тренируют нервную систему
На росТВ внезапно показали сюжет об узниках боевиков «ДНР» (фото)
На пропагандистском телеканале «Россия 1» в программе «Вести недели» показали сюжет о троих военнопленных украинцах, которые находятся в донецкой колонии. Ранее танкиста Вооруженных Сил Украины Богдана Пантюшенко фейковый суд, подконтрольный боевикам, приговорил к 18 годам заключения.
Издание mandarin-news сообщает, что в сюжете показали командира подбитого под Донецком танка Богдана Пантюшенко, находящегося в плену с января 2015 года. Также показали младшего сержанта Алeксандра Коринькова и старшину Сeргей Глондаря, которые попали в плен в районе Дебальцево в начале 2015 года.
В репортаже заявили, что есть несколько десятков пленных на подконтрольной «ДНР» территории. «Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине», — сообщают российские пропагандисты.
Ранее сообщалось, что глава МИД Пристайко назвал сроки согласования списков для обмена пленными.
Фото: скрины с видеосюжета
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!