На росТВ внезапно показали сюжет об узниках боевиков «ДНР» (фото)

Украина

На пропагандистском телеканале «Россия 1» в программе «Вести недели» показали сюжет о троих военнопленных украинцах, которые находятся в донецкой колонии. Ранее танкиста Вооруженных Сил Украины Богдана Пантюшенко фейковый суд, подконтрольный боевикам, приговорил к 18 годам заключения.

Издание mandarin-news сообщает, что в сюжете показали командира подбитого под Донецком танка Богдана Пантюшенко, находящегося в плену с января 2015 года. Также показали младшего сержанта Алeксандра Коринькова и старшину Сeргей Глондаря, которые попали в плен в районе Дебальцево в начале 2015 года.

В репортаже заявили, что есть несколько десятков пленных на подконтрольной «ДНР» территории. «Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине», — сообщают российские пропагандисты.

Ранее сообщалось, что глава МИД Пристайко назвал сроки согласования списков для обмена пленными.

Фото: скрины с видеосюжета

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