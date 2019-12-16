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"Кто-то хочет использовать Украину как свалку мусора": Нефьодов рассказал о перехваченной опасной контрабанде
В Украину под видом песка попытались морем ввезти опасные отходы из Черногории. Ранее в Украине предложили увеличить максимальные штрафы за контрабанду до 425 тыс. гривен.
Как сообщил руководитель таможенной службы Максим Нефьодов, подставная компания с уставным капиталом в две гривни якобы закупала песок по очень низкой цене. Однако вместо песка на судне, которое пришло в Украину, находились отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая должна вскоре закрыться.
«Вот корабль, везет первые 3600 т „песка“ из города Биело в Черногории (располагается на берегу Которского залива Адриатического моря. — Ред.) До конца года должны были привезти 10 000 т. Песок? В Украину? По цене 1.20 евро за тонну (песок где-то в 100 раз больше стоит)? Ничего не удивляет? Посмотрите, как выглядит этот „песок“ — на самом деле это — опасные отходы. Очевидно, вместо их переработки кто-то просто хочет использовать Украину как свалку, импортировав отходы на подставную компанию с уставным капиталом 2 гривни», — пишет Нефьодов на своей страничке в социальных сетях.
По его словам, также были представлены поддельные документы с обязательствами захоронить «песок». Национальная полиция Украины открыла уголовное производство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области СБУ и налоговая милиция изъяли со складов брендовую одежду, которая была ввезена в Украину контрабандным путем. Стоимость изъятого — порядка 100 млн гривен.
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