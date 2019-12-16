23.31 / 23.54 25.87 / 26.25
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин

16:06 16 декабря 2019 74
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 16 декабря, в Харькове на улице Клочковской, 276 автомобиль насмерть сбил двух мужчин, которые переходили улицу. Днем ранее подобная трагедия произошла в Киеве.

Как сообщили в Харьковском главке полиции, около половины второго ночи на улице Клочковская 55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Один из них погиб на месте. Другого доставили в больницу, но спасти его не удалось, он умер.

Обоим погибшим было по 39 лет.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 14 декабря под Киевом на Бориспольской трассе произошло похожее ДТП. Вблизи села Пролиски автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело мужчины разорвало на части.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

Автомобиль возле гаража

Свидание в гараже обернулось трагедией для молодой пары в Полтаве

Собака

В Днепре хозяевам пришлось через окно спасаться от агрессивной собаки (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер