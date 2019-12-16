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В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин
В понедельник, 16 декабря, в Харькове на улице Клочковской, 276 автомобиль насмерть сбил двух мужчин, которые переходили улицу. Днем ранее подобная трагедия произошла в Киеве.
Как сообщили в Харьковском главке полиции, около половины второго ночи на улице Клочковская 55-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. Один из них погиб на месте. Другого доставили в больницу, но спасти его не удалось, он умер.
Обоим погибшим было по 39 лет.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 14 декабря под Киевом на Бориспольской трассе произошло похожее ДТП. Вблизи села Пролиски автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело мужчины разорвало на части.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..