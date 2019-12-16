Украина

Десятки убитых и раненых: стало известно о потерях боевиков на Донбассе за две недели декабря

За две недели декабря — с 1 по 15 декабря — общие потери российских оккупационных войск составили 44 человека. Потери противника за ноябрь составили 41 погибший и 66 — санитарные потери.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, в декабре 22 боевика были ликвидированы, еще столько же получили ранения.

Согласно сводке командования, за воскресенье, 15 декабря, противник 7 раз нарушили режим прекращения огня, ведя обстрелы позиций сил ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Во время обстрелов были ранены два украинских воина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года на Донбассе общие потери у боевиков составили 96 человек, в том числе 33 — безвозвратные.

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