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В Киеве нашли мертвым подростка, пропавшего 10 дней назад (фото)
В воскресенье, 15 декабря, в Киеве, в лесу, нашли тело 17-летнего парня, пропавшего 10 дней назад. В этот же день на Тернопольщине в поле между двумя селами Козовского района обнаружили тело 15-летнего подростка.
Как сообщили в полиции, парень ушел из дома в городе Вишневое и не вернулся. Его считали без вести пропавшим. Предварительно в полиции установили, что несовершеннолетний покончил с собой, отравившись медицинским препаратом.
Олег Кузик — фото «Информатор»
Тело парня направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна будет установить причину смерти.
Напомним, летом в Днепропетровской области пропала 13-летняя Инна Дубик. Позже девочку нашли мертвой, подозреваемый в убийстве задержан.
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