На Львовщине горняков принуждали строить дома руководителям шахт

Происшествия

Правоохранительные органы Львовщины привлекают к ответственности нескольких руководителей государственного предприятия «Львоуголь», которые использовали труд подчиненных им шахтеров в личных интересах.

— Например, руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал горняков к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене. Это в то время, когда они должны были выполнять работу на шахте. Кроме того, выяснилось, что отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые выезжали за рубеж и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия (более 50 раз), некоторые изготовляли на территории шахты тротуарную плитку для продажи. Причем на оборудовании, подключенной к электросети шахты, — сообщает прокуратура Львовской области.

При этом, согласно табельному учету рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей. На самом деле во время формирования смены под землю не спускалось около 10 процентов работников. Кроме того, зафиксированы случаи продолжительного отсутствия 40 горняков на рабочем месте, которые при этом получали зарплату от 15 до 23 тысяч гривен в месяц.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением».

На шести шахтах прошли обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахт, ведется следствие.

«ФАКТЫ» ранее сообщали о гибели горняков в результате обвала породы на шахте «Лесная» № 6 во Львовской области. Прибывшему на место ЧП президенту Зеленскому шахтеры рассказали о задержках с выплатой заработной платы.

Ранее на соседней шахте «Надежда» погиб 41-летний горняк.

Фото из архива

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter