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Разработчики законопроекта о легализации «игорки» попали в ловушку — М.С.Л
«Разработчики правительственного законопроекта попали в ловушку, внеся в документ то, что противоречит общеевропейской практике и здравому смыслу, потому что писали под чью-то диктовку», — заявил в интервью «Зеркалу недели» президент лотерейного оператора М.С.Л. Георгий Ложенко.
По его мнению, среди основных недостатков законопроектов, заложенных игорным лобби, отсутствие четко выписанных принципов государственного контроля и ограничений для азартного бизнеса. Хотя именно вопрос установления контроля рынка должен быть на первом месте.
«Все модели, которые сегодня работают в Европе, в большей степени основаны на контроле рынка. В любой из стран. Заметьте, эти страны не начинали с раздачи „входных билетов“ на рынок. Сначала они создавали систему контроля. Учились контролировать то, что есть, и лишь затем развивали рынок, допуская на него новые направления бизнеса», — пояснил Ложенко.
В Украине же, по словам Ложенко, сперва спешат легализовать все подряд, а лишь потом установит контроль. Эксперт подчеркнул, что такой подход вряд ли сработает, поскольку, фактически играет на руку теневому бизнесу.
«Рынок — это не конкуренция по принципу „какой автомат красивее, или какой автомат интенсивнее выманивает деньги из семьи“. Рынок это в первую очередь контроль над деньгами. К сожалению, в Украине я пока ни у кого не вижу желания в этом разбираться. Зато у нас налицо сильное давление игрового лобби, которое прекрасно понимает, что в тени можно работать и нормально зарабатывать», — отметил президент М.С.Л.
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