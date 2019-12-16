Разработчики законопроекта о легализации «игорки» попали в ловушку — М.С.Л

Деньги

«Разработчики правительственного законопроекта попали в ловушку, внеся в документ то, что противоречит общеевропейской практике и здравому смыслу, потому что писали под чью-то диктовку», — заявил в интервью «Зеркалу недели» президент лотерейного оператора М.С.Л. Георгий Ложенко.



По его мнению, среди основных недостатков законопроектов, заложенных игорным лобби, отсутствие четко выписанных принципов государственного контроля и ограничений для азартного бизнеса. Хотя именно вопрос установления контроля рынка должен быть на первом месте.

«Все модели, которые сегодня работают в Европе, в большей степени основаны на контроле рынка. В любой из стран. Заметьте, эти страны не начинали с раздачи „входных билетов“ на рынок. Сначала они создавали систему контроля. Учились контролировать то, что есть, и лишь затем развивали рынок, допуская на него новые направления бизнеса», — пояснил Ложенко.

В Украине же, по словам Ложенко, сперва спешат легализовать все подряд, а лишь потом установит контроль. Эксперт подчеркнул, что такой подход вряд ли сработает, поскольку, фактически играет на руку теневому бизнесу.

«Рынок — это не конкуренция по принципу „какой автомат красивее, или какой автомат интенсивнее выманивает деньги из семьи“. Рынок это в первую очередь контроль над деньгами. К сожалению, в Украине я пока ни у кого не вижу желания в этом разбираться. Зато у нас налицо сильное давление игрового лобби, которое прекрасно понимает, что в тени можно работать и нормально зарабатывать», — отметил президент М.С.Л.



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