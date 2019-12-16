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Гороскоп на 17 декабря: кому нужно сходить к врачу

Вторник, 17 декабря, — хороший день для денежных операций и крупных покупок. Звезды советуют всем быть альтруистами и верить в хорошее.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

У Овнов появится уверенность в том, что все дела и проекты будут успешными, но звезды предупреждают — азартные игры вам не по плечу.

Хороший день для того, чтобы начать диету, а также — чтобы избавиться от старых вещей. Лучше это делать в первой половине дня.

Телец

Возможны конфликты и разногласия в семье, которые могут принять затяжной характер. Чтобы все было хорошо, наберитесь терпения.

На работе все будет хорошо, возможно, вас даже похвалят или пообещают премию.

Близнецы

Звезды советуют: контролируйте свое поведение, чтобы впоследствии не переживать о сделанных поступках.

Не стоит делиться планами даже с близкими людьми. И пора уже покупать новогодние подарки.

Рак

Вы можете получить приятные известия от старых знакомых и восстановите давно прерванные отношения.

Прекрасный день для собеседования, переговоров, подписания документов.

Лев

Возможно получение хороших деловых предложений. Вероятны удачные покупки, финансовых проблем не возникнет.

Звезды советуют: не спешите разбрасываться просьбами и обещаниями. И да, держите под контролем свой темперамент.

Дева

Весьма эффективны оздоровительные процедуры и визиты к врачам. Устройте себе день для красоты и здоровья.

В этот день не стоит ждать от жизни каких-то фейерверков, просто расслабьтесь.

Весы

Весам стоит обратить внимание на коллег, не верьте сладким словам и комплиментам.

Звезды советуют не торопиться с принятием важных решений. А вот о праздничном меню пора подумать.

Скорпион

У Скорпионов будет напряженный день. Вам придется принять непростые решения.

Звезды говорят, что стоит отменить все долгие, особенно незапланированные поездки.

Стрелец

У вас будет удачный день для реализации задуманных планов. Взявшись за новое дело, постарайтесь с самого начала тщательно организовать его.

Старайтесь не обращаться за поддержкой к малознакомым людям.

Козерог

Все ваши семейные обсуждения общих планов и советы перенесите на другой день.

Хороший день для начала деятельности, связанной с детьми, обустройством семейного гнезда.

Водолей

У вас может появиться шанс значительно укрепить свои профессиональные позиции.

Не бойтесь обращаться за поддержкой к соседям, знакомым, партнерам, родственникам.

Рыбы

Звезды не рекомендуют в этот день рисковать. Постарайтесь идти проторенными путями.

За покупками лучше отправляться во второй половине дня.

Хорошего вам дня!

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