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- 19:43 Чтоб неповадно было: СБУ наказала российский телеканал «Звезда»
Чтоб неповадно было: СБУ наказала российский телеканал «Звезда»
Сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда», которые стали участниками скандального проникновения в страну из РФ, запретили въезд на 3 года. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Журналисты „Звезды“ улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», — сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По информации пресс-службы СБУ, сотрудникам телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на 3 года.
Ранее сообщалось, что в Украину не пустили съемочную группу российского телеканала «НТВ», которая якобы хотела осветить дело об убийстве Павла Шеремета. Пропагандистов развернули на пункте пропуска в аэропорту «Борисполь», указав, что они не могут подтвердить цель визита.
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