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Украина

Чтоб неповадно было: СБУ наказала российский телеканал «Звезда»

19:43 16 декабря 2019 247
Атрибутика «Звезды»
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда», которые стали участниками скандального проникновения в страну из РФ, запретили въезд на 3 года. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Журналисты „Звезды“ улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», — сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По информации пресс-службы СБУ, сотрудникам телеканала «Звезда» запрещен въезд в Украину на 3 года.

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили съемочную группу российского телеканала «НТВ», которая якобы хотела осветить дело об убийстве Павла Шеремета. Пропагандистов развернули на пункте пропуска в аэропорту «Борисполь», указав, что они не могут подтвердить цель визита.

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