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Верховный суд узаконил в Украине УПЦ Московского патриархата
Украинская православная церковь Московского патриархата может сохранить свое название. Такое решение вынес Верховный суд Украины.
ТСН.ua сообщает, что суд не удовлетворил кассационную жалобу Министерства культуры Украины о переименовании УПЦ — она содержала требования указать в названии принадлежность к Русской православной церкви.
В решении говорится: «Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевскую митрополию УПЦ и ее структурные религиозные организации к решению этого спора по существу».
Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний рассказал, по какой причине существенно замедлился процесс перехода общин из УПЦ МП в Православную церковь Украины.
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