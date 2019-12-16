Верховный суд узаконил в Украине УПЦ Московского патриархата

Украина

Украинская православная церковь Московского патриархата может сохранить свое название. Такое решение вынес Верховный суд Украины.

ТСН.ua сообщает, что суд не удовлетворил кассационную жалобу Министерства культуры Украины о переименовании УПЦ — она содержала требования указать в названии принадлежность к Русской православной церкви.

В решении говорится: «Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевскую митрополию УПЦ и ее структурные религиозные организации к решению этого спора по существу».

Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний рассказал, по какой причине существенно замедлился процесс перехода общин из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

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