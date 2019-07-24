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Суд разрешил церкви Московского патриархата называться «украинской»
Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию министерства культуры на решение о приостановке переименования Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает юридический отдел религиозной организации.
«Суд отказал Минкульту и оставил в силе решение окружного суда», — говорится в сообщении.
Также решением суда запрещено всем субъектам государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований совершать любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно Киевской Митрополии.
В том числе запрещено отменять регистрационные действия и записи, вносить новые записи, вносить изменения в записи и тому подобное.
Напомним, 20 декабря 2018 года парламент принял закон, в котором предлагает обязать религиозные организации указывать в своем полном названии принадлежность религиозной организации к руководящему центру, если он находится за пределами Украины — на территории государства, которое осуществило военную агрессию против Украины или оккупировала часть ее территории. Соответственно под этот закон попала УПЦ МП.
26 января Министерство культуры опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора. В то же время в УПЦ МП заявили, что их центр — в Киеве, а не в Москве, и поэтому переименовываться не будут. Церковь подала заявление в Окружной админсуд Киева.
22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской митрополии УПЦ МП об отмене приказа Минкульта, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официального названия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шестой Апелляционный административный суд Киева попытался лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко с регистрации на выборах якобы за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.
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