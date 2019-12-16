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Украина

Рябошапка уволил прокурора Киева: названа причина

23:03 16 декабря 2019 221
Роман Говда
Инф. «ФАКТОВ»

Прокурор Киева Роман Говда, который занимал этот пост с июля 2016 года, подал прошение об отставке. А Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал его.

«Приказ (об увольнении) есть», — сказал Рябошапка «Українським Новинам».

По его словам, приказ подписан 11 декабря.

В прокуратуре сообщили, что Говда увольняется по собственному желанию. Кроме того, в отставку подали два его заместителя — Сергей Репецкий и Андрей Андреев.

Говда был назначен на должность прокурора столицы в июле 2016 года. До этого он занимал должность заместителя Генерального прокурора.

Напомним, в конце ноября Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил из ГПУ скандально известного прокурора Константина Кулика.

А в октябре был уволен начальник Управления спецрасследований Сергей Горбатюк, который курировал расследование преступлений на Майдане во время Революции Достоинства.

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