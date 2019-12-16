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"Цена по грани": Гончарук рассказал, сколько придется украинцам платить за газ без контракта на транзит из РФ
Глава Камбина Алексей Гончарук заявил, что зимой цена на газ, добыча которого рекордно упала в Украине, будет зависеть от результата переговоров с Российской Федерацией. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
По его словам, сейчас продолжаются переговоры с россиянами о новом контракте о транспортировке газа через Украину в Европу.
«Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого», — заявил Гончарук.
При этом он подчеркнул, что даже в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ цена на для конечных потребителей возрастет, но будет находиться в рамках, которые ранее установили в «Найтогазе».
«Но что на самом деле, о каком повышению шла речь в этом сообщении. Речь шла о гарантированной цене, которую получат украинцы. Таким образом рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена «Нафтогазом», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках ПСО, составит 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12 процентов меньше, чем в январе 2019 года, отметили в «Нафтогазе» и напомнили, что с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.
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