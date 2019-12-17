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Быстрая всасываемость: ученые предупредили о самых опасных алкогольных напитках

1:30 17 декабря 2019 115
Алкоголь
Инф. «ФАКТОВ»

Алкогольные напитки, цены на которые скоро изменятся в Украине, всегда считались опасными для здоровья. Но в Великобритании решили пойти еще дальше и выяснить, какие же из них являются наиболее опасными.

Выполнить это благородное задание накануне рождественских праздников решил ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски, пишет Daily Mail.

В итоге он пришел к выводу, что самыми опасными алкогольными напитками являются херес и портвейн.

Сосабовски пояснил, что эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов.

По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка, отметил Сосабовски. Он также предостерег от игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.

По словам врача, не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов. Также не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми.

Ранее сообщалось, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний. Исследователи из Японии изучили клинические данные о 63,2 тысячи больных раком и 63,2 тысячи здоровых людей. Все участники сообщили о стандартизированных единицах алкоголя, употребляемых ежедневно.

Одна стандартизированная единица равна 23 граммам этанола, что эквивалентно 180 миллилитрам саке, 500 миллилитрам пива, 180 миллилитрам вина или 60 миллилитрам виски. Самый низкий риск заболевания раком наблюдался при нулевом употреблении алкоголя, при этом наблюдалась линейная зависимость между вероятностью болезни и количеством спиртного.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии ученые пришли к выводу, что напиток из смеси сладкого лайма, груш и кокосовой воды можно применять для борьбы с похмельем. Он действительно быстрее избавляет человека от неприятных симптомов утра следующего дня после загула. При этом для наилучшего эффекта данный напиток следует сопроводить тарелочкой с сыром, помидорами и огурцами.

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