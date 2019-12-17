- 02:14 Адская смесь с мышьяком: медики рассказали, почему нельзя повторно кипятить воду
- 01:51 "Снял больше фильмов о женщинах, чем кто-либо другой": Харви Вайнштейн дал первое за год интервью
- 01:30 Быстрая всасываемость: ученые предупредили о самых опасных алкогольных напитках
- 00:51 Умерла 19-летняя девушка, у которой случился инсульт на катке в Харькове
- 00:50 Тройное ДТП с переворотом в Киеве: Land Cruiser "прошелся танком" по двум авто
- 00:20 Количество нардепов в Раде сократят: Конституционный суд принял важное решение
- 16.12 23:50 "Цена по грани": Гончарук рассказал, сколько придется украинцам платить за газ без контракта на транзит из РФ
- 16.12 23:19 Убиты более 14 тысяч человек: Украина обратилась к ООН из-за агрессии РФ
- 16.12 23:03 Рябошапка уволил прокурора Киева: названа причина
- 16.12 22:29 Порошенко помог собрать 20 млн залога за генерала Марченко, внеся почти всю сумму
- 16.12 22:09 Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию
- 16.12 21:50 Убийство Шеремета: журналисты нашли доказательства, которые ставят под сомнение выводы полиции
Адская смесь с мышьяком: медики рассказали, почему нельзя повторно кипятить воду
Кипяченая вода признана полезным напитком при лечении ряда болезней, а также имеет ряд преимуществ.
К примеру, при кипячении вода умягчается — в чайнике в виде накипи оседают те вещества, которые, возможно, могли бы стать камнями в наших печени и почках.
Кроме того, благодаря кипячению вода надежно обеззараживается — в отдельных местах из водопроводной воды могут высеиваться условно-патогенные энтеробактерии. Еще одна польза от кипячения воды — благодаря тому, что хлор и хлорорганические соединения имеют температуру испарения ниже, чем у воды, и при кипячении выходят в воздух.
Но всех эти преимуществ вода лишается в случае повторного (или более) кипячения. Не секрет, что некоторые люди повторно кипятят воду с целью экономии или из-за обыкновенной лени. Они, вероятно, не осознают, что при повторном кипячении в воде могут формироваться соединения, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, сообщает портал «Медицина и наука».
Как известно, в водопроводной воде содержатся различные примеси, их добавляют туда ради обеззараживания. Употребление повторно кипяченой воды может вызвать отравление из-за содержащегося в ней мышьяка — его добавляют для уничтожения патогенных микроорганизмов.
Еще одну опасность таит в себе фтор: при повторном кипячении он преобразуется во фториды, а эти соединения повышают риск развития бесплодия у женщин и влияют на умственное развитие детей. Во время повторного кипячения воды нитраты преобразуются в нитрозамины — эти вещества повышают рис развития онкологии.
Еще один компонент, присутствующий в воде — нитраты преобразуются в нитрозамины — вещества, под влиянием которых повышается вероятность повреждений клеток и развития рака.
Ранее «ФАКТЫ"писали, что не меньшую угрозу для организма представляют сладки газированные напитки. Так, у жителя Малайзии почти отвалилась рука из-за ежедневного употребления сладкой газировки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...