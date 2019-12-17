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Адская смесь с мышьяком: медики рассказали, почему нельзя повторно кипятить воду

Кипяченая вода признана полезным напитком при лечении ряда болезней, а также имеет ряд преимуществ.

К примеру, при кипячении вода умягчается — в чайнике в виде накипи оседают те вещества, которые, возможно, могли бы стать камнями в наших печени и почках.

Кроме того, благодаря кипячению вода надежно обеззараживается — в отдельных местах из водопроводной воды могут высеиваться условно-патогенные энтеробактерии. Еще одна польза от кипячения воды — благодаря тому, что хлор и хлорорганические соединения имеют температуру испарения ниже, чем у воды, и при кипячении выходят в воздух.

Но всех эти преимуществ вода лишается в случае повторного (или более) кипячения. Не секрет, что некоторые люди повторно кипятят воду с целью экономии или из-за обыкновенной лени. Они, вероятно, не осознают, что при повторном кипячении в воде могут формироваться соединения, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, сообщает портал «Медицина и наука».

Как известно, в водопроводной воде содержатся различные примеси, их добавляют туда ради обеззараживания. Употребление повторно кипяченой воды может вызвать отравление из-за содержащегося в ней мышьяка — его добавляют для уничтожения патогенных микроорганизмов.

Еще одну опасность таит в себе фтор: при повторном кипячении он преобразуется во фториды, а эти соединения повышают риск развития бесплодия у женщин и влияют на умственное развитие детей. Во время повторного кипячения воды нитраты преобразуются в нитрозамины — эти вещества повышают рис развития онкологии.

Еще один компонент, присутствующий в воде — нитраты преобразуются в нитрозамины — вещества, под влиянием которых повышается вероятность повреждений клеток и развития рака.

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