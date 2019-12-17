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"Немецкая хитрость": стало известно, как в Германии быстро избавляются от стресса и высокого давления

3:55 17 декабря 2019 71
Дыхание
Инф. «ФАКТОВ»

Люди часто безответственно относятся к своему дыханию и «забивают» его вредными привычками, в том числе и курением.

В то же время дыхание является важным фактором для восстановления работоспособности организма, уверен Томас Лоу, глава отделения психосоматики и психотерапии в Университетской клинике в Регенсбурге. Об этом пишет издание Focus online.

«Люди недооценивают решающий фактор выдоха. Только на выдохе кислород может работать в каждой клетке. Хитрость заключается в том, чтобы немного продлить эту фазу и тем самым дать клеткам больше времени для регенерации. Это хорошо видно на молекулярном уровне. На этих этапах покоя выдоха клетки восстанавливаются», — объясняет доктор.

Томас Лоу рекомендует своим пациентам применять особую технику для восстановления, которую он называет «4610» — ее эффект может быть столь же эффективным, как лекарства.

Суть техники — в том, что обычно человек дышит от десяти до двенадцати раз в минуту. Но если снизить скорость вдохов-выдохов до шести раз в минуту, то это число будет соответствовать ритму дыхания во время сна.

Что нужно делать?

Последовательность действий:

  • · Вдыхать в течение 4 секунд.
  • · 6 секунд выдох.
  • · Дышать таким образом не менее 10 минут.

Сколько необходимо выполнять упражнение?

«Для некоторых уже пять минут работают, но чем дольше, тем лучше», — считает эксперт.

Полезные эффекты от такого дыхания, говорит Том, доказаны во многих исследованиях.

«Исследования показали, что медленное дыхание снижает артериальное давление в среднем на 8 мм / рт. Систолического значения, то есть верхнее значение. У некоторых людей замедленное дыхание так же эффективно, как и соответствующие лекарства, такие как гипотензивные и анксиолитические средства», — поясняет он.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что делать, если при головной боли или высоком давлении лекарства не помогают.

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